«Понимаю, что могу уехать лет на пять, если что». Ян рассказал об уличных конфликтах

Выступающий в легчайшем весе российский боец UFC Пётр Ян рассказал, насколько тяжело приходится из-за статуса медийного спортсмена, и о том, как тяжело бывает при провокациях на улицах.



«Отовсюду камеры, взгляды, провокации. Статус профессионального спортсмена — да ещё и медийного — сейчас чуть ли не как холодное оружие расценивается, если мы говорим о каких-то ситуациях на улице. У меня есть семья, потому многие моменты фильтрую, отсеиваю, обхожу опасные эпизоды. Взрослею, умнею и понимаю, что могу уехать лет на пять, если что», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



Полное интервью с Петром Яном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.