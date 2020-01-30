Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Понимаю, что могу уехать лет на пять, если что». Ян рассказал об уличных конфликтах

«Понимаю, что могу уехать лет на пять, если что». Ян рассказал об уличных конфликтах
Бокс/ММА / UFC 0

Выступающий в легчайшем весе российский боец UFC Пётр Ян рассказал, насколько тяжело приходится из-за статуса медийного спортсмена, и о том, как тяжело бывает при провокациях на улицах.

«Отовсюду камеры, взгляды, провокации. Статус профессионального спортсмена — да ещё и медийного — сейчас чуть ли не как холодное оружие расценивается, если мы говорим о каких-то ситуациях на улице. У меня есть семья, потому многие моменты фильтрую, отсеиваю, обхожу опасные эпизоды. Взрослею, умнею и понимаю, что могу уехать лет на пять, если что», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Полное интервью с Петром Яном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020