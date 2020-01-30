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Стали известны цены на билеты на бой Нурмагомедов — Фергюсон

Стали известны цены на билеты на бой Нурмагомедов — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

18 апреля в Бруклине состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Главным поединком вечера станет бой с участием действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Цена самого дешёвого билета составит $ 99 для членов клуба UFC. Самый дорогой билет обойдётся покупателю в $ 11 157, или 697 929 рублей по текущему курсу, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова организаторов соревнований.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в MMA.

Напомним, ранее Фергюсон показал в «Инстаграме» тирамису, напомнив Нурмагомедову старый мем и назвав его Хабибером.

Фергюсон опять назвал Нурмагомедова Хабибером и показал тирамису. Фото
Тренер Нурмагомедова предсказал, что Хабиб проиграет Фергюсону, если не будет его уважать
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