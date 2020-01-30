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Экс-чемпион UFC Коулман назвал А. Емельяненко крутым убийцей

Экс-чемпион UFC Коулман назвал А. Емельяненко крутым убийцей
Бокс/ММА / UFC 0

Член Зала славы UFC Марк Коулман, первый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории, оставил комментарий к посту российского бойца MMA Александра Емельяненко, опубликованный им после выхода из следственного изолятора. Напомним, Емельяненко провёл семь суток в СИЗО, после того как его арестовали за пьяный дебош в Анапе.

«Крутой убийца!» — написал Коулман в комментариях.

Комментарий Коулмана к посту Емельяненко

Комментарий Коулмана к посту Емельяненко

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/

Напомним, 3 апреля Емельяненко предстоит возглавить турнир по смешанным единоборствам ACA 107 в Москве. Его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов. В предыдущем поединке россиянин победил стронгмена Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.

38-летний Емельяненко провёл 36 боёв в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, 20 из них — нокаутом. Также он потерпел семь поражений. Один поединок завершился вничью.

Появилось видео, как Емельяненко вышел из СИЗО, помахав рукой
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