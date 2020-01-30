Шлеменко заявил о намерении стать чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что его цель не просто попробовать свои силы в UFC, а стать чемпионом организации. Ранее менеджер бойца Алексей Жернаков рассказал, что переговоры о переходе в UFC уже начались.

«Моя главная цель — не попробовать свои силы в UFC, а завоевать там пояс. У меня только такие цели. А что-то там пробовать или что-то кому-то доказывать — это нет.

По поводу весовой категории: могу выступить и в средней, и в полусредней. Но всё-таки лучше в моей привычной весовой категории — 84 килограмма. Мне не нужно для неё гонять вес.

Мы могли бы как Гастелум: быстро подняться до титула, просто выходя на коротких уведомлениях. Не нужно было бы тратить время на сгонки, можно было бы выступать очень часто. А ввязываться в сгонки веса не очень хочется», — приводит слова Шлеменко MMA Expert.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, где выступал до 2018 года. Всего на счету 35-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в ММА, ещё один бой был признан несостоявшимся.