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Бивол оценил свои шансы в уличной драке с Нурмагомедовым

Бивол оценил свои шансы в уличной драке с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, у кого, по его мнению, было бы больше шансов на победу в уличной драке — у него или у Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. По мнению Бивола, Нурмагомедов имел бы небольшое преимущество, так как смешанные единоборства чуть больше напоминают уличную драку, чем бокс.

«Если быть честным, то к уличной драке такая дисциплина, как ММА, всё-таки ближе», — приводит слова боксёра «Матч ТВ».

Также Бивол ответил на вопрос, есть ли соперник, с которым он не хотел бы сразиться, кого побаивается.

«Нет, не сказал бы. С тем, с кем меня обязывает драться мой титул, — нет. С такими ребятами, как Энтони Джошуа, не очень хотелось бы боксировать. Против кого хотел бы, наоборот, выйти? Интереса ради — Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс, Мохаммед Али», — добавил он.

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