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Макгрегор обошёл Фергюсона в сводном рейтинге UFC

Макгрегор обошёл Фергюсона в сводном рейтинге UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отыграл две строчки в сводном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. В предыдущей версии рейтинга Макгрегор занимал 11-е место, а теперь — 9-е. Американец Тони Фергюсон, выступающий в лёгкой весовой категории, остался на 10-м месте.

Первую тройку, как и прежде, составляют действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс, обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Генри Сехудо, чемпион в легчайшем весе.

Напомним, Макгрегор последний поединок провёл 18 января, нокаутировав американца Дональда Серроне за 40 секунд. Бой проходил в полусреднем весе. Что касается Фергюсона, то его ближайшим соперником будет Нурмагомедов. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

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