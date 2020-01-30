«Это больной человек, позор MMA». Харитонов — об А. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов обрушился с критикой на Александра Емельяненко, который на минувшей неделе был арестован на семь суток за пьяный дебош. Боец уже покинул следственный изолятор.

«Для людей веселье: опять Сашу задержали. То подрался, то в машине пьяный. Все хохочут и обсуждают, какой Саша — плохой или хороший. Но смеются до тех пор, пока человек не столкнётся с этой проблемой сам.

Сейчас все говорят, что Саша хороший, ну подумаешь, напился, надругался над женщиной. Я же хочу спросить у таких, а как они отнеслись бы, если он таким образом поступил с их дочерью? То в самолете пошёл и плюнул кому-то в лицо, то пьяный приехал на мастер-класс, где были дети.

Это позор ММА. Позор нашему спорту. Я считаю, что боец ММА должен быть порядочным человеком. Дети не должны видеть такое.

А у нас получается, что насильник и пьяница — почему-то положительный герой. Ходят на его бои. Может ли это как-то повлиять на бой с Магомедом Исмаиловым? Нет, не может. Саша и на бой может пьяным выйти. Ему какая разница? Он пьяный будет ещё лучше драться. Больной человек», — цитирует Харитонова «Матч ТВ».



Появилось видео, как Емельяненко вышел из СИЗО, помахав рукой