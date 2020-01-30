Халиев: Хабиб успокоил Макгрегора, потому Конор стал более уважителен

Бывший чемпион АСА Хусейн Халиев поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре и его последнем поединке против Дональда Серроне.



«Разговоры о якобы договорном поединке прекратятся, а победитель останется. Заявлять о подобном — удел критиков. Уверен, если бы Серроне одержал быструю победу, говорили бы то же самое.



Макгрегор может быть замешан в подобных делах? Не думаю. По уровню он выше Серроне. Он становился чемпионом в двух весовых категориях, не думаю, что схватка была договорной. Макгрегор лучше. Он бы всё равно взял верх.



Уважительное поведение Макгрегора перед боем с Серроне? Нурмагомедов успокоил его. После поражений необходимо сначала вернуться на былой уровень, а уже потом говорить всё, что хочется. Например, сейчас сам не могу делать громкие заявления, ведь уступил в последней схватке. Сейчас его слова не будут воспринимать всерьёз. Если он победит Хабиба или станет чемпионом в другом весе, то вновь примется за старое. Это же деньги, людям это нравится», — приводит слова Халиева «RT на русском».