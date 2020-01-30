Лебедев: из иностранных бойцов знаю только Макгрегора, потому что он с Хабибом дрался

Российский боксёр Денис Лебедев поделился мыслями о предстоящем поединке бойца ММА Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Ранее Родригес сказал, что одолеет бойца из России и увезёт пояс чемпиона в Бразилию.



«Я не знаю, кто такой Родригес! Я из иностранных, наверное, знаю только Макгрегора. И только потому, что он дрался с нашим Хабибом. Сергей Харитонов — это имя серьёзное, на сегодня это один из топ-бойцов наших, он представляет ВДВ, это элитное подразделение. Он настоящий воспитанник рязанской школы ВДВ. Если у меня ВДВ в сердце моём, в груди, я воспитанник ЦСКА, то Харитон — настоящий десантник и по духу, и по всему. И Шлеменко, и Саня Поветкин (мы в бане паримся, дружим, общаемся), и много ребят с Новосибирска, и спецназ, и полковники, и чиновники будут болеть за Харитонова. По-другому и быть не может.



Это «трэш-ток», да? Я не очень люблю английские слова. Это нагнетание обстановки, интереса к бою. Каждый спортсмен верит в свою победу. Вы спросите у Харитона сейчас. Я уверен, что он скажет: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Ринг покажет, клетка покажет», — приводит слова Лебедева «Рен-ТВ».



Поединок Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдёт по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Беларуси.