Халиев: на девяносто процентов уверен, что Фергюсон — не соперник Хабибу

Бывший чемпион АСА Хусейн Халиев поделился мнением о предстоящем поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона.



«На девяносто процентов уверен, что Тони — не соперник Хабибу. У него не было таких оппонентов, которые могут бороться на протяжении пяти раундов.



Кевин Ли? Это подобие Хабиба, но он устал уже во втором раунде. Нурмагомедов же способен выдерживать всю дистанцию. Он очень уверен в своей борьбе, что позволяет ему хорошо чувствовать себя и в стойке. В то же время его оппоненты нервничают, ведь могут в любой момент пропустить тейкдаун. Из-за этого они вынуждены пятиться назад. Это происходило как с Макгрегором, так и с Эдсоном Барбозой.



У ударников мышцы работают немного иначе. После пяти минут напряжённой борьбы они уже не способны бить с такой же силой, поэтому начинают уступать и в ударной технике. Сейчас в UFC нет бойца лёгкого веса, способного превзойти Нурмагомедова в борьбе», — цитирует Халиева RT на русском.