Альварес и Мурата могут встретиться 23 мая

Чемпион мира по версии WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес всё ещё может провести следующий поединок в своей весовой категории. Велика вероятность, что Канело появится на ринге 23 мая, где встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular Рётой Муратой, сообщает Boxingnews24.

Это противостояние может состояться в Сайтаме (Япония). Бой Сауля с Муратой пройдёт 24 мая.

Предполагается, что выступление Альвареса на Дальнем Востоке будет способствовать расширению стриминговой компании DAZN на азиатский рынок.

Напомним, Сауль Альварес предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда мексиканец встретился с Сергеем Ковалёвым и победил нокаутом. Таким образом, Канело стал чемпионом мира в полутяжёлом весе.