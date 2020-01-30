Альварес и Мурата могут встретиться 23 мая
Чемпион мира по версии WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес всё ещё может провести следующий поединок в своей весовой категории. Велика вероятность, что Канело появится на ринге 23 мая, где встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular Рётой Муратой, сообщает Boxingnews24.
Это противостояние может состояться в Сайтаме (Япония). Бой Сауля с Муратой пройдёт 24 мая.
Предполагается, что выступление Альвареса на Дальнем Востоке будет способствовать расширению стриминговой компании DAZN на азиатский рынок.
Напомним, Сауль Альварес предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда мексиканец встретился с Сергеем Ковалёвым и победил нокаутом. Таким образом, Канело стал чемпионом мира в полутяжёлом весе.
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