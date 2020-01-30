Барбоса считает, что у Фергюсона хорошие шансы в бою с Нурмагомедовым

Боец UFC Эдсон Барбоса поделился ожиданиями от противостояния Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бразилец, проигравший в прошлом и россиянину, и американцу, считает, что у Фергюсона неплохие шансы на победу.

«Это будет классный бой. Очень захватывающий. Это хороший поединок для Хабиба, но в то же время эта схватка хороша и для Тони. Стиль Фергюсона всё меняет. Думаю, он должен быть фаворитом, потому как его ударная техника лучше. Он более изобретателен. Все знают, что делает Хабиб. Все знают о его сильных сторонах, но не могут с ним справиться. Но я чувствую, что Тони может это изменить, потому как он действительно изобретателен», — приводит слова Барбозы BJ Penn.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон встретятся 18 апреля на турнире UFC 249.