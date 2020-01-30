Усман: очевидно, что мы с Ковингтоном лучшие в полусреднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отдал должное бывшему временному чемпиону организации в этом дивизионе Колби Ковингтону, с которым он дрался в предыдущем бою. По словам нигерийца, именно он и Ковингтон заслуживают звания лучших в полусредней категории.
«В нашем бою он показал, что он реально хорош. Я выражаю ему уважение. Я не отношу себя к числу хейтеров и знаю, что он может драться. Знаю, что он был хорош в нашем поединке, Колби сражался жёстко и составил мне конкуренцию.
Чтобы бой получился классным, у вас должен быть соответствующий соперник и Колби стал именно таковым. Каждый поединок забирает у бойца какую-то часть, если я не забрал у Колби слишком много, то мы с ним встретимся снова. Думаю, мы подерёмся снова, потому что очевидно — мы лучшие в полусреднем весе", — приводит слова Усмана MMAJunkie.
Бой Камару Усмана и Колби Ковингтона состоялся в декабре 2019 года. Тогда Камару победил нокаутом в пятом раунде.
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