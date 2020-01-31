Украинца Редкача, который укусил соперника в ходе боя, лишили гонорара

25 января в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия и Иван Редкач. Победитель схватки получал статус официального претендента на пояс по версии WBC.

Поединок прошёл с заметным преимуществом Гарсии. Редкач в попытках исправить положение пошёл на отчаянные меры. Украинец сорвался и в девятом раунде попытался укусить соперника за плечо. Рефери этого не заметил. По итогам 12 раундов Гарсия завоевал победу единогласным решением судей.

По информации Bad Left Hook, на Редкача наложен максимальный штраф в $ 10 тыс. за опасное, хулиганское и неспортивное поведение. Кроме того, боксёр лишён лицензии и гонорара за этот бой. Спортсмен имеет право оспорить эти решения.