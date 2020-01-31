Андраде сохранил пояс WBO в среднем весе, нокаутировав Килера в 9-м раунде

Американский боксёр Деметриус Андраде победил Люка Килера из Ирландии в главном бою вечера бокса в Майами (Флорида, США).

В девятом раунде после серии ударов Андраде рефери остановил поединок. Непобеждённый американец выиграл бой техническим нокаутом и сохранил пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Также в рамках боксёрского шоу узбекский спортсмен Муроджон Ахмадалиев победил американца Дэниэла Романа раздельным решением судей (115:113, 115:113, 113:115) и стал новым чемпионом WBA и IBF во втором легчайшем весе.

Кроме того, американец Джозеф Диас победил соотечественника Тевина Фармера единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) и стал новым чемпионом IBF в первом лёгком весе.