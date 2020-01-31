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Ахмадалиев, победив Романа, установил рекорд

Ахмадалиев, победив Романа, установил рекорд
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боксёр второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев (8-0, 6 KO) одержал победу над чемпионом по версии WBA и IBF Даниэлем Романом (27-3-1, 10 KO). Ахмадалиев стал первым объединённым чемпионом из Узбекистана, сделав это за рекордные восемь боёв на профессиональном ринге.

Претендент с первых же секунд занял центр ринга и работал двойками, целясь сопернику в голову. Но чемпион быстро приспособился и совершал контратаки, однако удары узбека были опаснее.

Только с третьего раунда американец попытался боксировать первым номером. Четвёртый раунд он записал на свой счёт благодаря ударам по корпусу. В пятой трёхминутке Роман тоже выглядел лучше, но на последних секундах отдал раунд сопернику.

Во второй половине боя чемпион старался держаться на уровне и прессинговать, но в маневренности и скорости его соперник оказался лучше. Судьи раздельным решением отдали победу Ахмадалиеву: 115:113 (Роман), 115:113 (Ахмадалиев) и 115:113 (Ахмадалиев).

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