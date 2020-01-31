«Думаете, я продал бы свою душу?» Серроне ответил на обвинения в сдаче боя Макгрегору

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне ответил на обвинения болельщиков, которые заподозрили его в том, что он не стремился победить ирландца Конора Макгрегора. Напомним, Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе 18 января. Поединок проходил в полусреднем весе.

«После такого большого гонорара за подставной бой ты должен жить бесплатно долгое время», — написал один из болельщиков в комментариях к посту Серроне в «Инстаграме».

«Иди к чёрту, придурок. Ты с кем разговариваешь?» — ответил боец.

«Живи бесплатно и получи деньги за нокаут», — написал другой болельщик.

«Вы думаете, это смешно? Ты думаешь, я такой человек, который продаст свою душу? Сделай мне одолжение и отпишись от меня, если ты так считаешь», — ответил ему Серроне.

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