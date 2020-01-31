Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Кулак башка попадёт, савсэм мёртвый будешь!» Исмаилов опять потроллил Емельяненко

«Кулак башка попадёт, савсэм мёртвый будешь!» Исмаилов опять потроллил Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на выход Александра Емельяненко из следственного изолятора. Напомним, Емельяненко пришлось провести семь суток в СИЗО, после того как в Анапе его арестовали за пьяный дебош.

Исмаилов опубликовал в «Инстаграме» видеообращение Емельяненко, которое тот сделал после выхода из СИЗО, и прокомментировал его фразой из известного кинофильма «Джентльмены удачи», немного изменив её.

«Эй, гаражданина! Ты туда не хади, ты в зал хади. А то кулак башка попадет, савсэм мёртвый будешь», — написал боец в своём «инстаграме».

Емельяненко и Исмаилов проведут поединок на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

«Это больной человек, позор MMA». Харитонов — об А. Емельяненко
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020