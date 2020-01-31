«Кулак башка попадёт, савсэм мёртвый будешь!» Исмаилов опять потроллил Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на выход Александра Емельяненко из следственного изолятора. Напомним, Емельяненко пришлось провести семь суток в СИЗО, после того как в Анапе его арестовали за пьяный дебош.
Исмаилов опубликовал в «Инстаграме» видеообращение Емельяненко, которое тот сделал после выхода из СИЗО, и прокомментировал его фразой из известного кинофильма «Джентльмены удачи», немного изменив её.
«Эй, гаражданина! Ты туда не хади, ты в зал хади. А то кулак башка попадет, савсэм мёртвый будешь», — написал боец в своём «инстаграме».
Емельяненко и Исмаилов проведут поединок на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.
- 31 января 2020
-
11:19
-
11:09
-
10:34
-
09:15
-
09:02
-
00:34
- 30 января 2020
-
23:47
-
22:53
-
21:28
-
20:50
-
19:55
-
18:38
-
17:27
-
16:23
-
14:00
-
13:35
-
13:00
-
11:36
-
11:07
-
10:36
-
10:01
-
09:44
-
09:07
-
08:30
-
07:00
-
00:48
- 29 января 2020
-
23:54
-
22:51
-
21:49
-
20:59
-
19:45
-
18:54
-
17:51
-
16:01
-
15:07