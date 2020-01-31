Бетербиев проведёт бой в Санкт-Петербурге в августе
Российский боксёр Артур Бетербиев проведёт поединок в августе 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлёв.
В ближайшем поединке россиянин 28 марта в канадском городе Квебеке проведёт защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе, соперником будет китаец Мэн Фаньлун.
«Бетербиев проведёт бой в августе в Санкт-Петербурге. Мы уже провели переговоры. Сейчас он проведёт защиту, и вернёмся к этому моменту», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
35-летний Бетербиев владеет титулами IBF и WBC. Последний поединок россиянин провёл в октябре 2019 года, победив украинца Александра Гвоздика. Всего на его счету 15 побед в 15 поединках в профессиональном боксе.
Читайте также
- 31 января 2020
-
14:24
-
14:01
-
13:24
-
12:26
-
11:19
-
11:09
-
10:34
-
09:15
-
09:02
-
00:34
- 30 января 2020
-
23:47
-
22:53
-
21:28
-
20:50
-
19:55
-
18:38
-
17:27
-
16:23
-
14:00
-
13:35
-
13:00
-
11:36
-
11:07
-
10:36
-
10:01
-
09:44
-
09:07
-
08:30
-
07:00
-
00:48
- 29 января 2020
-
23:54
-
22:51
-
21:49
-
20:59
-
19:45
Партнерский контент