Бетербиев проведёт бой в Санкт-Петербурге в августе

Российский боксёр Артур Бетербиев проведёт поединок в августе 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлёв.

В ближайшем поединке россиянин 28 марта в канадском городе Квебеке проведёт защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе, соперником будет китаец Мэн Фаньлун.

«Бетербиев проведёт бой в августе в Санкт-Петербурге. Мы уже провели переговоры. Сейчас он проведёт защиту, и вернёмся к этому моменту», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

35-летний Бетербиев владеет титулами IBF и WBC. Последний поединок россиянин провёл в октябре 2019 года, победив украинца Александра Гвоздика. Всего на его счету 15 побед в 15 поединках в профессиональном боксе.