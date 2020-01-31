Адесанья: Джонс может убегать от меня, но я его поймаю

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал возможный переход чемпиона полутяжёлого дивизиона Джона Джонса в тяжёлую весовую категорию.
«С каких это пор тяжёлый вес стал проблемой для меня? Я был тяжеловесом в боксе и кикбоксинге. Смогу сделать это снова в ММА. Это никогда не было проблемой для меня.
Джонс может попытаться сбежать в тяжёлый вес, но я буду преследовать его. Я поймаю его, если придётся. Пусть он поднимается в тяжёлый вес, а я пока поработаю в среднем. Если он хочет драться со мной, пусть спускается в мой дивизион, я встречусь с ним вне очереди. Однако я уверен, что Джонс никогда этого не сделает из-за конституции тела. Поэтому я сделаю свою работу, а потом встречусь с ним.
Если Доминик Рейес победит Джонса, то я только порадуюсь за него. Мне кажется, ему по силам создать Джону проблемы», — цитирует Адесанью MMA Junkie.
Джонс и Рейес сразятся на турнире UFC 247 в Хьюстоне 8 февраля. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джон Джонс — Доминик Рейес.
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