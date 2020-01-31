Биспинг: Уайт сказал, что Хабиб примет бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал о беседе с президентом промоушена Дэной Уайтом. По словам британца, глава лиги заявил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов согласится на второй бой с Конором Макгрегором.
«Спросил у Дэны, неужели Хабиб сделает то, что ему скажут. Он ответил, что Нурмагомедов примет бой с Макгрегором. При этом добавил, что первая их встреча стала самой прибыльной в истории лиги и что второй бой принесёт ещё больше денег.
Но в апреле у Хабиба — бой с Фергюсоном, а потом наступит Рамадан, Нурмагомедов возьмёт паузу. Макгрегору придётся слишком много ждать, вот он и заговорил о третьей встрече с Нэйтом Диасом. Не удивлён, что он не вызвал на бой Масвидаля, этот парень очень хорош. То же касается и Усмана. Конор не хочет с ним драться: тот же Хабиб, но только в два раза больше.
Так что в желании подраться с Диасом нет ничего удивительного, не считаю это плохим выбором", — приводит слова Биспинга BJ Penn.
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