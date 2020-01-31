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Корешков: не соглашусь на переход в UFC на плохих условиях

Корешков: не соглашусь на переход в UFC на плохих условиях
Бокс/ММА / UFC 0

Боец Bellator, бывший чемпион лиги в полусреднем весе Андрей Корешков признался, что не готов перейти в UFC на невыгодных условиях.

«Никогда не мечтал о переходе в UFC, хотя мне было бы интересно подраться со многими бойцами полусреднего дивизиона. Как бы то ни было, Bellator не хуже UFC. Многие топ-бойцы UFC переходили в Bellator. Возьмите, к примеру, Бенсона Хендерсона, Рори Макдональда, Гегарда Мусаси, Лоренца Ларкина. Лоренц ушёл из UFC после блестящей победы над Мэгни, когда занимал шестое место в рейтинге. Есть и примеры того, как ветераны UFC проигрывали в Bellator. Я побеждал того же Хендерсона.

Что касается моих дальнейших планов, то через два боя мой контракт с Bellator подойдёт к концу. Я подожду предложений из других промоушенов и выберу самый привлекательный вариант. Определённо я не соглашусь на переход в UFC на плохих условиях. Конечно, слава важна для любого бойца, но её нельзя ставить на первое место», — приводит слова Корешкова Sherdog.

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