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Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC

Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Умар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, также будет выступать в UFC. Об этом рассказал Хабиб, разместивший пост на своей странице в «Инстаграме».

«Братишка Умар, тебе многое предстоит доказать. Когда я подписал контракт с UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мне люди поддерживали и верили в меня. Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. У тебя есть всё для результата, а теперь действуй и доказывай, что твоё место среди лучших атлетов мира», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на его странице в социальной сети.

Напомним, в ноябре 2019 года в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов. На турнире в Москве он досрочно проиграл Давиду Заваде.

Что касается Умара Нурмагомедова, то 24-летний боец провёл в ММА 12 поединков, победив во всех из них. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.

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