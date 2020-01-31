Следующим соперником Яна, вероятно, станет Мораес

Менеджер бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о перспективах клиента. По словам функционера, следующий бой россиянина, скорее всего, состоится в мае или июне. Наиболее вероятным соперником называется первый номер рейтинга Марлон Мораес.

«Пётр провёл очень важный бой с Фэйбером. Это не самый большой вызов для него, но поединок был важен с точки зрения признания. Теперь фанаты стали говорить о Петре больше. По большому счёту Ян в одном шаге от титульного поединка. Понимаем, что Алду подерётся с Сехудо, и осознаём правила игры. Именно поэтому нашим следующим соперником будет, скорее всего, лидер рейтинга. Альджамейн Стерлинг уже получил соперника, потому, вероятно, Пётр подерётся с Марлоном Мораесом. Их встреча может пройти в мае или июне», — приводит слова Яна BJ Penn.