Украинец Редкач дисквалифицирован на один год за укус соперника во время боя

25 января в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия и Иван Редкач. Победитель схватки получал статус официального претендента на пояс по версии WBC.
Поединок прошёл с заметным преимуществом Гарсии. Редкач в попытках исправить положение пошёл на отчаянные меры. Украинец сорвался и в девятом раунде попытался укусить соперника за плечо. Рефери этого не заметил. По итогам 12 раундов Гарсия завоевал победу единогласным решением судей.
После расследования Атлетической комиссии штата Нью-Йорк украинский боксёр получил штраф в $ 10 тыс. за неспортивное поведение и был лишён лицензии сроком на один год, сообщает BoxingScene.
«Господин Редкач был оштрафован на $ 10 тыс. за опасное, хулиганское и неспортивное поведение, и его лицензия профессионального боксёра приостановлена на год. Редкач имеет право оспорить штраф на официальном слушании», — гласит заявление NYSAC.
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