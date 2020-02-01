Украинец Редкач дисквалифицирован на один год за укус соперника во время боя

25 января в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия и Иван Редкач. Победитель схватки получал статус официального претендента на пояс по версии WBC.



Поединок прошёл с заметным преимуществом Гарсии. Редкач в попытках исправить положение пошёл на отчаянные меры. Украинец сорвался и в девятом раунде попытался укусить соперника за плечо. Рефери этого не заметил. По итогам 12 раундов Гарсия завоевал победу единогласным решением судей.



После расследования Атлетической комиссии штата Нью-Йорк украинский боксёр получил штраф в $ 10 тыс. за неспортивное поведение и был лишён лицензии сроком на один год, сообщает BoxingScene.



«Господин Редкач был оштрафован на $ 10 тыс. за опасное, хулиганское и неспортивное поведение, и его лицензия профессионального боксёра приостановлена на год. Редкач имеет право оспорить штраф на официальном слушании», — гласит заявление NYSAC.