«Он неспособен защититься от тейкдауна». Сехудо поддел Макгрегора

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо поддел в своих социальных сетях бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Семь лет назад вас предупредили о необходимости преклонить колени перед олимпийским чемпионом, ныне известным как Triple C. Я не отлыниваю от своих обязанностей, в отличие от притворяющегося хорошим парнем Конора Макгрегора, неспособного защититься от тейкдауна», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».
Следующий бой Сехудо проведёт на турнире UFC 250 в Сан-Паулу против местного бойца Жозе Алду.
Сехудо предыдущий поединок провёл в июне 2019 года и досрочно победил Марлона Мораеса. Не так давно Генри отказался от пояса в наилегчайшем весе, оставив его вакантным. Бразильский ветеран Алду проиграл две последние встречи. Минувший поединок он провёл на турнире UFC 245 и уступил раздельным решением судей всё тому же Мораесу.
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