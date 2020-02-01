Реванш Хабиба и Конора, вероятно, состоится осенью 2020 года

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор встретится с победителем поединка Хабиба Нурмагомедов - Тони Фергюсон. Потенциальный реванш Хабиба и Конора состоится осенью, если Нурмагомедов сможет победить Фергюсона.
«Хабиб и Тони подерутся в Бруклине. Конор встретится с победителем. Он говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл. Рамадан начнётся сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идёт об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь», — сказал Уайт в интервью ESPN.
Первый бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошёл в октябре 2018 года и завершился победой Нурмагомедова. В следующем поединке Хабиб встретится с Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Конор Макгрегор вернулся в октагон 18 января поединком с Дональдом Серроне, который он завершил победой нокаутом в первом раунде.
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