Уайлдер: хотел бы зарубиться с Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 22 февраля.



«Говоря по правде, не думаю, что Фьюри верит в сказанные им слова. Он просто пытается получить хайп. Всё увидим 22 февраля 2020 года. Посмотрим, что будет. Не верю в планы Фьюри, но если он верит, то я получу преимущество. Я бы хотел зарубиться с ним. Когда мой молот попадает по соперникам, они начинают выделывать весёлые вещи на канвасе», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе и одержал 42 победы (41 — нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.