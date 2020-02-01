Умар Нурмагомедов прокомментировал подписание контракта с UFC
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова, подписавший накануне контракт с UFC, прокомментировал это событие.
«Начало новой главы UFC. Спасибо всем, кто рядом. Не подведу вас», — написал Умар Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на его странице в социальной сети.
Напомним, в ноябре 2019 года в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов. На турнире в Москве он досрочно проиграл Давиду Заваде.
Что касается Умара Нурмагомедова, то 24-летний боец провёл в ММА 12 поединков, победив во всех из них. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.
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