Умар Нурмагомедов прокомментировал подписание контракта с UFC

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова, подписавший накануне контракт с UFC, прокомментировал это событие.



«Начало новой главы UFC. Спасибо всем, кто рядом. Не подведу вас», — написал Умар Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».



Соответствующий пост можно увидеть на его странице в социальной сети.



Напомним, в ноябре 2019 года в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов. На турнире в Москве он досрочно проиграл Давиду Заваде.



Что касается Умара Нурмагомедова, то 24-летний боец провёл в ММА 12 поединков, победив во всех из них. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.