Будущий соперник Вартаняна попал в тюрьму США за нарушение условий освобождения под залог

Американский боец ММА Десмонд Грин был арестован в штате Флорида за нарушение условий освобождения под залог, сообщает MMAFighting.



В августе 2018 года Грин стал виновником ДТП со смертельным исходом — в результате аварии погибли две женщины: 67 и 76 лет. Грин на своём автомобиле Dodge Durango 2011 года врезался в трейлер. Полиция задержала бойца на месте аварии при попытке выбросить металлический измельчитель для марихуаны. Кроме того, в автомобиле Грина был найден пакет с кокаином. Грин вышел под залог.



По условиям освобождения Грин не имел права садиться за руль. 29 января Десмонд был задержан полицией за вождение без прав. Он останется в тюрьме до 6 марта, когда состоится суд.



3 апреля 2020 года Грин должен провести поединок на турнире ACA 107 в Москве против Эдуарда Вартаняна, для Грина этот поединок должен стать дебютным в российском промоушене.

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