Уайт: Макгрегор — один из лучших бойцов в истории боевых искусств

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
«Конор Макгрегор — не просто главная звезда смешанных единоборства. Он один из лучших бойцов в истории боевых искусств. Когда думаешь о единоборствах и их представителях, сразу вспоминаются Мохаммед Али, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард. Конор в одной лиге с ними.
У него превосходный стиль. За ним интересно наблюдать. Можете вспомнить скучный бой с участием Конора? Таких не бывает. Он выделяется как личность. У него заразительный смех. Его аура, его харизма — это нравится людям», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
Конор Макгрегор вернулся в октагон 18 января поединком с Дональдом Серроне, который он завершил победой нокаутом в первом раунде.
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