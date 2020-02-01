Уайлдер: я был удивлён, что Фьюри поднялся после нокдауна

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился воспоминаниями о нокдауне в первом поединке с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Второй их бой состоится 22 февраля.
«Тот нокдаун был потрясающим зрелищем. Я удивился, потому что в большинстве своём соперники падали от моих ударов. Я стоял над Фьюри и видел, что он закатил глаза, а на его шее пульсировали вены. Организм Тайсона реагировал на удар. Канвас с его телом был похож на место преступления. Я удивился, что он поднялся.
Я уже поднял руки вверх. Мог только представить, как болельщики отреагировали на слова о том, что Фьюри упал. Когда ты слышишь, как Уайлдер уронил кого-то, сразу думаешь, что бой окончен», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе и одержал 42 победы (41 — нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
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