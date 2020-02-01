Кудряшов следующий поединок проведёт с экс-участником WBSS Файфером

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов определился со следующим соперником. По его словам, им станет россиянин Руслан Файфер. Эта встреча состоится 8 мая на турнире профессионального бокса в Ростове-на-Дону.

«Мой следующий бой пройдёт 8 мая в Ростове-на-Дону против Руслана Файфера. Этот поединок будет за элиминатор по линии WBC, и победитель вроде как должен будет драться на конвенции WBC в Санкт-Петербурге», — приводит слова Кудряшова «Р-Спорт».

Напомним, Дмитрий последний раз появлялся в ринге в декабре 2019 года. Тогда он раздельным решением судей одержал победу над Вацлавом Пейсаром. Большинство было не согласно с решением судей, позже двоих из них отстранили.

Что касается Файфера, то он в минувшем бою победил Юрия Кашинского. Руслан — участник второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В четвертьфинале он проиграл Эндрю Табити.