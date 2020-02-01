Кроуфорд — о бое с Макгрегором в ММА: Конору будет трудно в стойке

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд подтвердил, что не против провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств. По его мнению, ирландцу в таком бою придётся нелегко.

«В первую очередь я боец. Как бойцу, мне будет интересно. Мне просто нужно будет время для подготовки. Тренировочный лагерь займёт немного больше времени, я давно не занимался борьбой. Но более чем уверен, что могу провести встречу по правилам ММА. Макгрегору будет трудно со мной в стойке. Это был бы интересный бой. Конор силён, и у него мощные удары. Конечно, мне нужно подготовить себя к этому, но я буду в порядке», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.