Порье проведёт бой по правилам грэпплинга

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье проведёт поединок по правилам грэпплинга, сообщает BJ Penn. Его соперником станет Гарри Тонон, мастер боевых искусств и обладатель чёрного пояса в джуи-джитсу. Встреча пройдёт 21 февраля в Майами (штат Флорида, США).

Дастин Порье — второй номер рейтинга UFC в лёгком весе. Предыдущий поединок он провёл в сентябре на турнире UFC 242. В главном бою вечера он встретился с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и уступил тому досрочно.

Всего же в смешанных единоборствах Порье провёл 32 поединка. В 25 из них победил, шесть раз проиграл и ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Не так давно Порье намекал, что в UFC в следующий раз хотел бы подраться с Конором Макгрегором или Нэйтом Диасом.