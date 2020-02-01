Менеджер Нурмагомедова: если Макгрегор хочет драться с Хабибом, пусть побьёт Гэтжи

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал условие для организации повторного боя своего клиента с Конором Макгрегором. По словам функционера, для этого ирландцу нужно победить Джастина Гэтжи.
«Конор не может просить титульного боя после того, как побил 36-летнего соперника. Если он хочет драться за пояс, он должен встретиться с Джастином Гэтжи, Исламом Махачевым. С молодыми бойцами, которые идут на смену. Победа Конора над Серроне меня не впечатлила. Да, это было хорошее выступление, но этого не хватит для получения реванша с Хабибом. Для Нурмагомедова правильнее всего сейчас фокусироваться на поединке с Фергюсоном.
Какие планы после? Гэтжи. Если Макгрегор хочет драться с Хабибом, пусть побьёт Гэтжи. Он должен выиграть значимый поединок», — сказал Абдель-Азиз в интервью, размещённом на канале TMZ в YouTube.
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