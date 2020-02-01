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Менеджер Нурмагомедова: есть люди, готовые заплатить Хабибу за бой с Конором $ 100 млн

Менеджер Нурмагомедова: есть люди, готовые заплатить Хабибу за бой с Конором $ 100 млн
Бокс/ММА / UFC 0

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что у команды россиянина есть возможность провести реванш с Конором Макгрегором и получить за это $ 100 млн.

«Конечно, в этом вопросе есть и финансовый аспект. Я знаю некоторых людей из Саудовской Аравии, которые уже сейчас готовы заплатить $ 100 млн Хабибу за бой с Конором. Там есть люди, готовые заплатить $ 100 млн за бой Нурмагомедова с Флойдом Мейвезером.

Если выбирать из этих двух поединков, то больше шансов на то, что мы выберем Флойда. Но это сейчас не имеет значения. Сейчас наиболее важно то, что Нурмагомедову предстоит встреча с таким психопатом, как Тони Фергюсон. Я думаю только об этом. Все остальные разговоры нужно отбросить в сторону. Главное — победить Тони», — рассказал Абдель-Азиз в интервью, размещённом на канале TMZSports в YouTube.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона запланирован на 18 апреля.

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