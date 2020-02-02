Угас одержал досрочную победу над Далласом
В Билокси (штат Миннесота, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились бывший претендент на титул по версии WBC Йорденис Угас и Майк Даллас.
Кубинец с первых минут завладел инициативой и заставил Далласа уйти в глухую оборону. Во втором раунде Йорденис был близок к досрочной победе, но соперник устоял. В следующих раундах Майк попытался изменить картину поединка и начал выходить на ближний бой. Угас перестроился и обрабатывал Далласа с дистанции жёсткими ударами. Встреча окончательно приняла односторонний характер, и после седьмого раунда Майк отказался от её продолжения.
На данный момент Даллас претендует на поединок за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе.
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