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Кушиташвили, напавшего на росгвардейца, задержали при попытке забрать наркотики

Кушиташвили, напавшего на росгвардейца, задержали при попытке забрать наркотики
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили задержан правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии. Теперь же стали известны и подробности инцидента. Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна пытались задержать, когда они забирали наркотики, сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники Росгвардии увидели, как Георгий и Овик приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали в момент, когда парни снимали закладку. Оганнисян не оказал сопротивления, а вот Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Уже позже он признался, что целился не в нос, а в челюсть. Если бы Георгий попал, то боксёрам удалось бы уйти. В свёртке, который нашли у Кушиташвили, оказалось чуть меньше одного грамма неизвестного вещества — по предварительным данным, кокаина. Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии чемпиону России теперь грозит и статья за хранение и перевозку наркотических средств

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