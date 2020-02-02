Кушиташвили, напавшего на росгвардейца, задержали при попытке забрать наркотики

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили задержан правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии. Теперь же стали известны и подробности инцидента. Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна пытались задержать, когда они забирали наркотики, сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники Росгвардии увидели, как Георгий и Овик приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали в момент, когда парни снимали закладку. Оганнисян не оказал сопротивления, а вот Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии.



Уже позже он признался, что целился не в нос, а в челюсть. Если бы Георгий попал, то боксёрам удалось бы уйти. В свёртке, который нашли у Кушиташвили, оказалось чуть меньше одного грамма неизвестного вещества — по предварительным данным, кокаина. Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии чемпиону России теперь грозит и статья за хранение и перевозку наркотических средств