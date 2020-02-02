Кушиташвили, напавшего на росгвардейца, задержали при попытке забрать наркотики

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили задержан правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии. Теперь же стали известны и подробности инцидента. Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна пытались задержать, когда они забирали наркотики, сообщает Telegram-канал Baza.
Сотрудники Росгвардии увидели, как Георгий и Овик приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали в момент, когда парни снимали закладку. Оганнисян не оказал сопротивления, а вот Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии.
Уже позже он признался, что целился не в нос, а в челюсть. Если бы Георгий попал, то боксёрам удалось бы уйти. В свёртке, который нашли у Кушиташвили, оказалось чуть меньше одного грамма неизвестного вещества — по предварительным данным, кокаина. Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии чемпиону России теперь грозит и статья за хранение и перевозку наркотических средств
- 2 февраля 2020
-
10:09
-
09:55
-
09:28
-
02:37
-
00:27
- 1 февраля 2020
-
23:31
-
22:47
-
21:45
-
20:58
-
19:43
-
18:53
-
17:33
-
16:56
-
16:06
-
14:25
-
13:47
-
12:16
-
11:49
-
10:26
-
08:41
-
07:51
-
06:51
-
00:18
- 31 января 2020
-
23:49
-
22:33
-
21:52
-
20:32
-
20:06
-
18:57
-
17:25
-
16:04
-
14:24
-
14:01
-
13:24
-
12:26