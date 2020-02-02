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А. Нурмагомедов: если бы А. Емельяненко тренировался у меня, был бы одним из лучших в мире

А. Нурмагомедов: если бы А. Емельяненко тренировался у меня, был бы одним из лучших в мире
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Адбулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, убеждён, что мог бы сделать из тяжеловеса Александра Емельяненко одного из лучших бойцов в мире.

«Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из лучших бойцов в мире. Я вам честно говорю. Что касается боя Емельяненко с Исмаиловым, то в такой встрече есть смысл. Пять раундов будет очень тяжело, а в трёх раундах Исмаилов может дойти до конца.

Магомед себя в последнее время показал как хороший боец. Он хорошо закончил год. Показал достойные бои. Если Александр будет готов, то, чем дальше, тем выше вероятность его успеха. Всё-таки это будет другая весовая категория для Магомеда. В ранних раундах у Исмаилова будет больше шансов", — сказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале Fight Nights Global в YouTube.

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