Видео: Росгвардия арестовала чемпиона России по боксу

2 февраля представители Росгвардии задержали чемпиона России по боксу в полутяжёлом весе и участника чемпионата мира-2019 Георгия Кушиташвили, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, спортсмен вместе со своим другом был задержан при попытке забрать наркотики в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной. При задержании Кушиташвили оказал сопротивление представителям правоохранительных органов и сломал одному из росгвардейцев нос.
Позже он признался, что целил не в нос, а в челюсть. И если бы Георгий попал, то боксёрам удалось бы уйти. В свёртке, который нашли у Кушиташвили, оказалось чуть меньше грамма неизвестного вещества (по предварительным данным это был кокаин).
Видео задержания Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна размещено в Telegram-канал Baza.
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