Против чемпиона России Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

Против чемпиона России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), четвертьфиналиста ЧМ-2019 Георгия Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, Кушиташвили вместе с Овиком Оганнисяном вступили в конфликт с представителями правоохранительных органов. Сотрудники Росгвардии затребовали у спортсменов документы. В этот момент Кушиташвили применил силу и сломал одному из росгвардцейев нос. Позже он признался, что пытался нанести удар в челюсть.
Выяснилось, что Георгий и Овик были задержаны при попытке забрать наркотики в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной. По предварительной информации, в свёртке был кокаин. В связи с этим против них может быть также возбуждено дело по статье 228 УК РФ.
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