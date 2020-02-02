Против чемпиона России Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

Против чемпиона России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), четвертьфиналиста ЧМ-2019 Георгия Кушиташвили возбуждено дело о нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, Кушиташвили вместе с Овиком Оганнисяном вступили в конфликт с представителями правоохранительных органов. Сотрудники Росгвардии затребовали у спортсменов документы. В этот момент Кушиташвили применил силу и сломал одному из росгвардцейев нос. Позже он признался, что пытался нанести удар в челюсть.

Выяснилось, что Георгий и Овик были задержаны при попытке забрать наркотики в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной. По предварительной информации, в свёртке был кокаин. В связи с этим против них может быть также возбуждено дело по статье 228 УК РФ.