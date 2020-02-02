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Бой Алексея Папина против Илунги Макабу претендует на звание «Бой года» по версии WBC

Бой Алексея Папина против Илунги Макабу претендует на звание «Бой года» по версии WBC
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой российского боксёра первого тяжёлого веса Алексея Папина против южноафриканца Илунги Макабу, который прошёл в августе прошлого года в Челябинске, может быть признан «Боем года» по версии WBC – голосование уже идёт на официальном сайте Всемирного боксёрского совета.

Поединок стал соглавным событием турнире RCC Boxing Promotions и закончился победой Макабу раздельным решением судей. Встреча с Папиным стала для него первой защитой титула WBC Silver, который он завоевал в противостоянии с другим российским боксёром, Дмитрием Кудряшовым.

Судейские записки показали счёт 114-114, 115-113, 114-113 – Макабу подтвердил статус единственного претендента на титул чемпиона мира WBC. 31 января Макабу завоевал звание чемпиона мира по версии WBC, победив Михала Чеслака.

Кроме этого боя на звание «Бой года» по версии WBC претендует ещё пять поединков:

Эррол Спенс — Шон Портер
Джермелл Чарло — Тони Харрисон
Джош Тейлор — Реджис Прогрейс
Жан Паскаль — Баду Джек
Энтони Диррелл — Авни Йылдырым.

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