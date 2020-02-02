Суд по мере пресечения для Кушиташвили состоится 3 февраля

Суд по мере пресечения для боксёра сборной России, чемпиона страны в полутяжёлом весе Георгия Кушиташвили состоится уже завтра, 3 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Спортсмена задержали на 48 часов, ему предъявлены обвинения по статьям 318 (насилие в адрес правоохранителей) и 228 (приобретение и хранение наркотических веществ) УК РФ.
Напомним, сегодня, 2 февраля, стало известно, что Кушиташвили был задержан вместе с другом Овиком Оганнисяном в одном из подъездов дома на Фрунзенской набережной. Представители Росгвардии задержали его, когда он пытался забрать 0,61 г кокаина. При этом Георгий оказал сопротивление и сломал одному из гвардейцев нос.
Планировалось, что завтра Кушиташвили должен был улететь в Кисловодск, где будут проводиться подготовительные сборы российской команды к Олимпийским играм в Токио.
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