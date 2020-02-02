Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Абдулманап Нурмагомедов: в плане спорта реванш Хабиба с Конором не имеет никакой ценности

Абдулманап Нурмагомедов: в плане спорта реванш Хабиба с Конором не имеет никакой ценности
Бокс/ММА / UFC 0

Адбулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о форме экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, а также выразил уверенность, что повторный поединок его сына с ирландцем не будет иметь ценности с точки зрения спортивной составляющей.

«Конор был неплохо готов. Но он выступал в полусреднем весе. Там много хороших бойцов. Усман, Ковингтон, Масвидаль, Лоулер. Не знаю, почему он там выступал, но в этом весе он не войдёт в десятку.

Реванш Хабиба и Конора? Для Дэны Уайта это имеет смысл для заработка денег. В плане спортивной составляющей реванш не имеет никакой ценности", — сказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале Fight Nights Global в YouTube.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020