Абдулманап Нурмагомедов: в плане спорта реванш Хабиба с Конором не имеет никакой ценности
Адбулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о форме экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, а также выразил уверенность, что повторный поединок его сына с ирландцем не будет иметь ценности с точки зрения спортивной составляющей.
«Конор был неплохо готов. Но он выступал в полусреднем весе. Там много хороших бойцов. Усман, Ковингтон, Масвидаль, Лоулер. Не знаю, почему он там выступал, но в этом весе он не войдёт в десятку.
Реванш Хабиба и Конора? Для Дэны Уайта это имеет смысл для заработка денег. В плане спортивной составляющей реванш не имеет никакой ценности", — сказал Нурмагомедов-старший в интервью, размещённом на канале Fight Nights Global в YouTube.
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