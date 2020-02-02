Кремлёв — о ситуации с Кушиташвили: если это правда, то мы благодарны росгвардейцам

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал задержание члена сборной России Георгия Кушиташвили.



«Мы будем разбираться в понедельник, действительно ли это так. А пока всё, что знаем, это от СМИ, и коллеги позвонили рассказали. Будем разбираться, но если это действительно так, мы наоборот благодарны росгвардейцам, всё правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий спортсменов.



Кушиташвили неделю назад проходил тест на допинг, пробы ничего не показали. Это его, видимо, кто-то затащил в неприятности, он оступился. Вот у них как раз сборы закончились, они только три дня как приехали назад. Я думаю, с этим надо разобраться, потому что всё как-то странновато. Он еженедельно сдаёт тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый. А если это действительно так, будем требовать жёсткого наказания. Он хороший боксёр, спортсмен, не хамил, в драках не был замечен никогда. Удивительно», — приводит слова Умара Кремлёва «360».



Напомним, Кушиташвили при попытке задержания сломал нос представителю правоохранительных органов. Суд по мере пресечения Георгию состоится уже завтра, 3 февраля.

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