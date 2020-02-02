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Шауб: Хабибу никогда не финишировать Фергюсона

Шауб: Хабибу никогда не финишировать Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что в UFC недооценивают шансы Тони Фергюсона в поединке с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Я слышал, как Дэна Уайт говорил, что реванш Конора и Хабиба станет самым крупным боем в истории UFC, Они продолжают говорить о Хабибе. Но Нурмагомедову в апреле предстоит самый сложный бой во всей карьере. Поединок с Тони Фергюсоном не станет лёгкой прогулкой. Это будет самый тяжёлый бой, через который он проходил.

Если Хабиб и победит на UFC 249, то это будет победа решением. Хабибу никогда не финишировать Фергюсона. Если этот бой будет остановлен досрочно, то Тони просто прикончит Хабиба. Я бы поставил деньги на это», — цитирует Брендана Шауба BJPenn.

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