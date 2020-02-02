Уайлдер: Фьюри нравится мне как человек

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о будущем противнике, бывшем чемпионе мира британце Тайсоне Фьюри. Поединок состоится 22 февраля.
«Говорят, что у меня есть только один навык — удар справа. Но я великолепно его исполняю. Фьюри нравится мне как человек. Часто люди говорят определённые вещи только для раскрутки боя. Из-за этого их уверенность в себе растёт, учитывая то, что они имеют дело с таким взрывным соперником, как я. Чтобы драться со мной, нужно быть уверенным в себе. Фьюри — замечательный парень, ему нравится веселиться. Иногда он меня достаёт, но в нашем деле нельзя без эмоций», — приводит слова Уайлдера BoxingNews24.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе и одержал 42 победы (41 — нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
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