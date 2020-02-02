Тим Цзю подтвердил, что встретится с экс-чемпионом мира Хорном 18 апреля

Проспект среднего веса Тим Цзю подтвердил, что проведёт следующий поединок против бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Джеффа Хорна. Бой состоится 18 апреля 2020 года в Австралии.
«Это официально», — написал Цзю в своём «инстаграме», прикрепив фото, на котором изображены он и Хорн.
Тим Цзю провёл в своей карьере 15 поединков, в которых одержал 15 побед. Свой последний на текущий момент поединок Цзю провёл 6 декабря 2019 года, победив техническим нокаутом Джека Брубэйкера.
Джефф Хорн в профессиональной карьере провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед, дважды проиграл, и ещё один бой завершился ничейным исходом. Последний в настоящий момент поединок Хорн провёл 18 декабря 2019 года, победив Майкла Зерафу решением судей, тем самым взяв реванш за поражение в августе 2019 года.
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