Чемпионка UFC из Китая решила продолжить подготовку к бою в США из-за коронавируса

Чемпионка UFC в минимальном весе Вейли Чжан приняла решение покинуть Китай и закончить тренировочный лагерь в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting. Причиной такого решения китайской спортсменки стала эпидемия коронавируса.



Изначально Вейли планировала провести весь тренировочный лагерь в Пекине, однако теперь пытается покинуть страну. Чжан занята решение вопросов с визой в США для себя и своей команды.



Напомним, Чжан 7 марта проведёт поединок с Йоанной Енджейчик на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.



По состоянию на 2 февраля 14 637 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 305 случаев закончились смертью.



Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.