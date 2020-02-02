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Чемпионка UFC из Китая решила продолжить подготовку к бою в США из-за коронавируса

Чемпионка UFC из Китая решила продолжить подготовку к бою в США из-за коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в минимальном весе Вейли Чжан приняла решение покинуть Китай и закончить тренировочный лагерь в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting. Причиной такого решения китайской спортсменки стала эпидемия коронавируса.

Изначально Вейли планировала провести весь тренировочный лагерь в Пекине, однако теперь пытается покинуть страну. Чжан занята решение вопросов с визой в США для себя и своей команды.

Напомним, Чжан 7 марта проведёт поединок с Йоанной Енджейчик на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

По состоянию на 2 февраля 14 637 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 305 случаев закончились смертью.

Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.

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